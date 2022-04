Au Téléphone sonne ce soir, nous nous demandons comment réagir face aux images et récits de terreur qui nous arrivent d’Ukraine. Quel impact peuvent-ils avoir sur nous, sur notre vie, et celle des plus jeunes ?

Comment réagir face aux images et aux récits de guerre ? © Getty / Jasmin Merdan

Depuis plusieurs semaines, nous regardons de loin des images et récits de la guerre en Ukraine. Des images de crimes de guerre, de villes martyres, de corps abandonnés, au premier rang desquels nous avons trouvé la ville de Boutcha cette semaine. Comment faire, en France, pour regarder l’insoutenable ? Comment réagir face à l’inacceptable ?

Certains préfèrent éteindre leur poste de télévision, d’autres au contraire veulent suivre l’actualité de près, ne manquer aucune information. Ce soir, nous nous interrogeons, non pas sur la couverture des événements, ni sur les réactions des pouvoirs internationaux, mais sur l’impact de ces images chez nous.

Avec nous pour en parler ce soir :

Serge Héfez, psychiatre, psychanalyste

psychiatre, psychanalyste André Gunthers, Maître de conférence à l’EHESS, titulaire de la chaire « Histoire visuelle »

Maître de conférence à l’EHESS, titulaire de la chaire « Histoire visuelle » Mariette Darrigrand, sémiologue, tient le blog « L’Observatoire des mots »

