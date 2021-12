Selon une étude du Credoc, la soirée idéale des Français le vendredi, c’est à la maison. Les nombreux confinements nous auraient-ils amenés à préférer notre chez soi ? Les Français sortent-ils de moins en moins ?

Télétravail, séries, livraisons à domicile, sommes-nous tous devenus casaniers ? © Getty / Finn Winkler/picture alliance

Selon une étude du Credoc publiée vendredi 10 décembre, le vendredi soir idéal des Français c’est une soirée détente, de retrouvailles avec la famille et les amis. Les loisirs associés sont la télévision, ou encore le restaurant. 37 % des personnes interrogées déclarent aimer une soirée plateau-télé, canapé pour 13% et sorties pour 15% seulement.

Les chercheurs parlent de « l’effet cabane ». Les nombreux confinements auraient mené certains à avoir peur de sortir et à se plaire davantage chez eux. Entre télétravail, téléconsultations, séries télévisées et livraisons à domicile, nous aurions tendance à nous réfugier dans notre cocon. A force de confinements, couvres-feux, gestes barrières, serions-nous devenus casaniers ?

