Quel est le bilan de la COP26 ?

La Cop26 2021 qui se déroule à Glasgow, s’achève ce soir. Après 12 jours de débats, de tractations, que pouvons-nous retenir de cet évènement mondial contre le réchauffement climatique ?

A quelques heures de la fin de la Cop26 2021, le bilan se fait attendre. Après 12 jours de débat, certaines annonces en matière d’engagement contre le réchauffement climatique ont été faites. Jeudi, une vingtaine de pays, dont la France, ont décidé de former une coalition nommé « Beyond Oil and Gas Alliance ». Cette coalition s’engage d’une part à ne plus octroyer de nouvelles concessions et licences pour la production et l’exploration de pétrole et de gaz, et d’autre part à fixer une échéance de fin d’exploitation et d’exploration pour les licences déjà en cours sur leur territoire.

Dernier rebondissement aujourd’hui, la ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé que la France rejoignait une coalition d’une trentaine de pays et banques de développement qui s’engagent à mettre fin à leurs investissements dans le pétrole, le gaz et le charbon à l’étranger à partir de la fin 2022. Quel sera le contenu de la publication de la déclaration finale ? Une date de sortie des énergies fossiles sera-t-elle fixée ?

Pékin et Washington ont annoncé mercredi dans une déclaration conjointe, qu’ils s’engageaient à renforcer leurs efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour beaucoup de jeunes militants cette conférence ne changera rien. Lors d’une manifestation le 5 novembre à Glasgow, ils dénonçaient le « bla-bla-bla » des dirigeants. Les engagements pris à la Cop26 seront-ils respectés par les Etats ?

