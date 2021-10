« Agir pour le cœur des femmes » entreprend de sillonner la France avec son bus pour alerter au sujet des maladies cardio-vasculaires, première cause de mortalité chez les femmes. Pourquoi les idées reçues persistent-elles à ce sujet ? Pourquoi les femmes ne vont-elles pas se faire dépister ?

Agir pour le cœur des femmes mise sur la prévention en matière de maladies cardiovasculaires. © Getty / FG Trade

Contrairement aux idées reçues, les hommes ne sont pas les seuls à être fortement touchés par les maladies cardio-vasculaires. Elles représentent la première cause de mortalité chez les femmes. Il en résulte que les femmes se sentent peu concernées et se dépistent très peu. Pourtant, les dépistages permettent de prévenir les malades cardio-vasculaires, et des traitements efficaces existent.

L’opération « Agir pour le cœur des femmes » entreprend d’apporter une réponse concrète à ce problème. Un bus spécialement équipé, parti de Lille le 29 septembre, se rend à Marseille, Avignon, à la Rochelle du 27 au 29 octobre et à Saint-Etienne du 3 au 5 novembre, afin de proposer un dépistage des maladies cardio-vasculaires aux femmes en situation de précarité, plus fortement touchées, et des conseils de dépistage à toutes celles qui le souhaitent. L’organisation envisage de se rendre dans 20 villes en 2022 et 40 en 2023.

Qu’est-ce que les maladies cardio-vasculaires ? Quels sont les symptômes qui doivent alerter ? Pourquoi les femmes se font-elles si peu dépister ? Est-ce le résultat d’une inégalité entre les sexes ? Comment faire pour que les femmes pensent à se soigner ?

