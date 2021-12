Les enfants adorent qu'on leur raconte des histoires, et ils aiment avant tout les écouter. Les podcasts jeunesse de France Inter "Les Odyssées" et "Une histoire et...Oli" rencontrent un grand succès. Quelles sont les techniques de récit de leurs auteurs ?

Comment raconter des histoires aux enfants © Getty / SDI Productions

Les enfants réclament souvent une histoire le soir, et ce depuis la nuit des temps. C’est aux adultes de redoubler d’inventivité pour incarner, lire ces histoires dont le support est souvent le livre. Comment est-ce que vous racontez des histoires aux enfants ?

A France Inter, on vous propose d’écouter des podcasts imaginés spécialement pour les enfants. Les producteurs Laure Grandbesançon avec « Les Odyssées» et Léonard Billot avec « Une histoire et…Oli », racontent des histoires aux plus petits. Et ils rencontrent un grand succès.

« Les Odyssées » proposent aux enfants de 7 à 12 ans de se plonger le temps d’un quart d’heure dans les aventures des grandes figures de l’Histoire, de l’aventurière Stanhope, en passant par Ulysse et Frida Kahlo. Avec « Une histoire et…Oli », des auteurs imaginent et racontent des histoires du soir pour les enfants de 5 à 7 ans.

