La pandémie du SIDA, sortie de l’attention du public depuis le début du Covid n’a pas disparu. Depuis 28 ans, Sidaction agit pour la sensibilisation et la prévention du VIH, ainsi que l’aide aux personnes atteintes par le virus, et la recherche sur le VIH en collectant, chaque année, des fonds.

La Sidaction © Maxppp / La Dépêche du Midi

Depuis deux ans, le Covid a pesé sur les domaines médicaux, compliquant l’accès aux soins et au dépistage pour des maladies telles que le VIH, qui sont pourtant loin de disparaître. En France, en 2020, le nombre de tests de dépistage a chuté de 14%, et près de 5000 personnes ont découvert leur séropositivité.

Il est estimé qu’entre 20 000 et 25 000 seraient actuellement contaminées sans le savoir, ne pouvant donc pas bénéficier des traitements permettant de bloquer l’évolution de la maladie, et d’empêcher sa transmission. Dans le monde, une personne sur quatre n’a pas accès aux traitements.

Plus que jamais, il est donc nécessaire d’informer. Nous le faisons ce soir dans le Téléphone Sonne, à l’occasion du Sidaction, qui débute ce vendredi, et recueillera pendant tout le week-end des dons pour favoriser l’accès aux traitements et au dépistage, et pour financer la recherche.

Faites un don en ligne sur sidaction.org, en appelant le 110, ou pas SMS au 92 110.

Avec nous pour en parler ce soir :

Françoise Barré-Sinoussi, présidente de Sidaction et lauréate 2008 du prix Nobel de médecine.

Bastien Vibert, responsable du programme VIH/Sida au CRIPS Ile de France (Centre régional d’information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes

François Dabis, professeur de santé publique président du comité de pilotage de la feuille de route santé sexuelle 2021-2024

Mais aussi, toutes vos questions et vos témoignages au standard de Radio France - 01 45 24 70 00 -, sur l'application France Inter et par e-mail à l'adresse telsonne@radiofrance.com.