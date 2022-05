La finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid aura lieu ce samedi au stade de France. 340 millions de téléspectateurs dans le monde sont attendus. Si le football jouit aujourd’hui d’une influence immense, doit-on tout accepter de ce sport ?

Doit-on tout accepter du foot ? © Getty / Shannon Fagan

«J'ai choisi de rester dans mon pays. Il y a une vérité, c'est que je suis français, et comme je l'ai dit, en tant que français, j'ai encore envie de continuer à essayer de mener la France vers les sommets et d'essayer de tirer ce championnat et ce club». Ce lundi, Kylian Mbappé annonçait avoir pris sa décision en partie grâce à un appel d’Emmanuel Macron, qui lui aurait conseillé de rester dans le grand club parisien.

Si le locataire de l’Elysée n’est pas à lui seul responsable de cette décision, son influence sur le jeune joueur de 23 ans montre bien l’importance de la politique et de la géopolitique dans le football. La coupe du monde du football au Qatar cet été est un événement aussi majeur que politisé. Les opposants à cette coupe du monde parlent d’un contresens écologique, et critiquent vivement le Qatar pour ses manquements humains.

Cela n’est pas la seule question qui empoisonne le football… Récemment le monde sportif a dû répondre des débordements des fans « ultra », des violences autour de matchs, parfois dirigée contre les arbitres. La finale de la Ligue des champions ce samedi interdira la vente et la consommation d’alcool sur place, et les spectateurs devront rester dans des « fan zone » sécurisées.

Faut-il séparer football et politique ?

Comment éviter les violences autour du football ?

Faut-il questionner la tenue de la coupe du monde au Qatar ?

Avec nous pour en parler ce soir :

Jean-Baptiste Guegan, Spécialiste en géopolitique du sport, auteur de « La République du foot » (Amphoria)

Nathalie Ianetta, directrice des sports à Radio France

Jérôme Alonzo, Consultant football de Radio France, ancien footballeur

Mais aussi, toutes vos questions et vos témoignages au standard de Radio France - 01 45 24 70 00 -, sur l'application France Inter et par e-mail à l'adresse telsonne@radiofrance.com.