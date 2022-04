Ce soir, au Téléphone sonne, regards sur un paysage politique en pleine recomposition. Qui vote RN, qui vote Zemmour, à quel endroit, pourquoi ? Quelles perspectives pour les législatives pour ces électeurs, mais pour la gauche également, en pleine phase de négociations.

Questions sur les raisons du vote d’extrême droite © / FREDERIC PETRY / HANS LUCAS

Marine le Pen a parlé, au soir de sa défaite dimanche dernier, d’une éclatante victoire, ce qui peut paraître surprenant, mais n’est pas complètement faux. Le Rassemblement national a obtenu le score le plus haut de son histoire, avec 2,6 millions de voix supplémentaires pour la candidate par rapport à 2017.

Ce soir, on s’arrête sur la géographie et la sociologie de ce vote d’extrême droite. Qui vote RN, qui vote Zemmour ? A quel endroit ? Pour quelles raisons ? A six semaines des élections législatives, on se posera également la question des perspectives de ces partis politiques pour ce « troisième tour ».

La même question se pose concernant la gauche, avec Jean-Luc Mélenchon qui rêve d’une cohabitation avec Emmanuel Macron, et qui est en pleine phase de négociations avec d’autres partis de gauche, notamment le Parti Socialiste.

Avec nous pour en parler ce soir :

Erwan Lecoeur , Sociologue, spécialiste de l’extrême droite. Chercheur associé au laboratoire Pacte de Sciences Po Grenoble

Hervé Le Bras , démographe, chercheur à l'Institut national d'études démographiques (INED)

Elodie Forêt , journaliste au service politique de France Inter

Thomas Legrand, Éditorialiste politique à France Inter

