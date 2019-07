Des chamans du Guatemala aux guerriers Massaï de Tanzanie, Arnaud Guérin, photographe et géologue spécialisé en vulcanologie, nous emmène à la rencontre des hommes et des femmes vivant aux abords des volcans du monde entier.

Le Mont Agung en Indonésie en éruption © AFP / Made Alit SUANTARA

Pour des chercheurs passionnés, les volcans constituent un sujet d'étude foisonnant. Mais pour les peuples rencontrés par Arnaud Guérin, qui vivent aux abords de ces monstres endormis, les volcans font partie de leur famille, de leur culture, de leur Histoire, considérés moins comme la cause de destructions que comme source de vie. Les guerriers Massaï et les hindous indonésiens les vénèrent, les japonais les prient, les Napolitains les remercient chaque jour pour la richesse de leur terre. Ces peuples se sont construits grâce aux volcans, et ils ne les quitteraient pour rien au monde.

Ce géologue spécialiste des volcans nous emmène dans un tour du monde au plus près des cratères bouillonnants et des crêtes escarpés, pour comprendre la relation fusionnelle qui lie les volcans et les hommes.