En Bourgogne, au cœur de la Puisaye, une quarantaine d’ouvriers relèvent un défi hors-norme : construire aujourd’hui un château fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen Âge.

Ils ne devaient pas être nombreux à croire au projet, il y a un peu plus de vingt ans, quand un petit groupe de passionnés s’est lancé dans la construction d’un château fort dans les conditions d’un chantier du XIII ème siècle, sans électricité, sans engin de moderne, avec des matériaux et des techniques du Moyen Âge.

Aujourd’hui les sceptiques se sont tus, au creux de la forêt de Guédelon, en Bourgogne, à une trentaine de kilomètre d’Auxerre, on peut admirer et mesurer le travail déjà réalisé. Une chapelle, des remparts et plusieurs tours ont été édifiés. Les conditions sanitaires devraient permettre de rouvrir le chantier très prochainement. On pourra de nouveau y croiser, bucherons, forgerons, tailleurs de pierre, charpentiers, tuiliers ou encore vanniers. Tous engagés dans cette construction médiévale pour laquelle grand public et archéologues se passionnent depuis maintenant 20 ans.

Cet après-midi nous repartons pour un bivouac médiéval dans la forêt de Guédelon sur le chantier de son château fort avec 3 acteurs de ce projet :

Maryline Martin Co-fondatrice de Guédelon,

Florian Renucci maitre d’œuvre du chantier de Guédelon

et Anne Baud, archéologue à l’université Lyon 2

Le site du Château de Guédelon

