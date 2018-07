Embarquons à bord du trimaran de François Gabart pour revivre ses courses au large et son tour du monde record.

François Gabart en décembre 2017 à Brest © AFP / FRED TANNEAU

Jeune prodige de la voile, François Gabart découvre l’univers maritime dès son plus jeune âge, lors d’une transatlantique sur le voilier familial. C’est lors de sa victoire sur le Vendée Globe en 2013 qu’il se révèle au grand public.

En quelques années, celui que l’on surnomme “le petit prince des océans” est propulsé au rang des plus grands talents de la course au large. Le 17 décembre 2017, il bat le record du Tour du monde en solitaire après 42 jours, 16 heures et 40 minutes de navigation à bord de son trimaran Macif.

