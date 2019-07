Au fil de l'eau, partons à la découverte des grands fleuves et des liens qu'ils ont tissé avec nos sociétés.

Vivre avec le fleuve. © Getty / Eduardo Fonseca Arraes

Depuis des millénaires, les hommes ont habité les rives des fleuves et profité de leurs précieuses ressources. De l'Amazone au Mékong, en passant par le Nil et le Zambèze, nombre de ces cours d'eau ont vu naître des civilisations et les villes restent aujourd'hui étroitement liés au fleuve qui les traversent, comme Paris et la Seine ou Rome et le Tibre en Europe.

Mais au fil des siècles, l'aménagement des fleuves a modifié leur physionomie au point que certains en deviennent méconnaissables, tandis que les pollutions dégradent les eaux et appauvrissent la biodiversité.

Notre invité, la géographe Magali Regghezza-Zitt, nous parle en première partie d'émission de ces berceaux de civilisations, à la fois sources de vie et enjeux de géopolitique.