En compagnie de Jacques de Saint Victor et de Eric Valmir, nous partons arpenter les rues napolitaines et les routes siciliennes à la découverte d'un monde où les fantasmes sont bien éloigner de la réalité.

La baie de Naples © Getty / Jeremy Villasi

La Camorra, Cosa Nostra, ’Ndrangheta, autant de noms derrière lesquels se cache une réalité dure et sanglante, celle des mafias, de leurs trafics et de leurs influences.

En compagnie de Jacques de Saint Victor, historien et auteur de l'ouvrage Un pouvoir invisible. Les mafias et la société démocratique XIXe - XXIe siècle, et d'Eric Valmir, chef du service reportage de France Inter et ancien correspondant à Rome, nous partons à la découverte d'un monde où l'odeur de la poudre et des poubelles côtoient l'image romancé de la mafia.

En fin d'émission, le grand voyageur Pierre Josse viendra nous conter ce qu'évoque pour lui la mafia, dans l'ambiance si particulière du couvent des Capucins à Palerme.