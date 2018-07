Des expéditions en Terre Adélie au passage du Nord-Est, découvrons les milles et une vies de l’Astrolabe, troisième du nom.

L'Astrolabe © Getty / Universal History Archive/UIG

C’est à bord de sa corvette l’Astrolabe, baptisé en hommage au bateau de La Pérouse, que Jules Dumont D’Urville découvre la Terre Adélie au 19e siècle. L’Astrolabe, troisième du nom, est inauguré en 1988 pour poursuivre la tradition des expéditions polaires en Antarctique. Ce brise-glace a ainsi défié les mers australes pour ravitailler la base de Dumont D’Urville, jusqu’en 2018 où il effectue sa dernière rotation.

Stéphane Dugast, reporter spécialiste de l’aventure et des milieux polaires, et Daphné Buiron, docteure en glaciologie et guide d’expédition polaire, nous racontent aujourd’hui les trente années d’épopées de ce navire.