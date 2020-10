Deux cents ans après la découverte de l’Antarctique, l’alpiniste Laurence de la Ferrière et le navigateur Éric Loizeau ont embarqué à bord d’un catamaran à voile de 27 mètres pour une incroyable expédition au cœur du continent blanc.

Un groupe de manchots marche sur la banquise de l'Antarctique et se dirige vers un iceberg, en Terre Adélie. © Getty / Vincent LECOMTE/Gamma-Rapho

L'exploratrice et alpiniste Laurence de la Ferrière

Laurence de la Ferrière a réussi l’ascension de plusieurs 8000 sans oxygène dans l’Himalaya, dont les difficiles sommets du Kangchenjunga et du Nanga Parbat.

En 1992, elle atteint le sommet sud de l’Everest et devient alors la plus haute femme du monde sans oxygène. Elle se consacre ensuite à l’exploration polaire.

Aujourd’hui, elle est la seule femme à avoir traversé le continent Antarctique en solitaire. En 2008/2009, elle dirige la base scientifique française de Dumont-d’Urville en Terre Adélie.

Laurence de La Ferrière et le navigateur Éric Loizeau ont embarqué en 2019 à bord d’un catamaran à voile de 27 mètres pour une incroyable expédition au cœur du continent blanc. Accompagnés d’une équipe d’explorateurs et de scientifiques, ils ont enquêté sur ces terres glacées et isolées pour dresser un état des lieux de ce territoire qui semble encore préservé.

Partis d’Argentine, ils ont traversé le redouté détroit de Drake au large du Cap Horn, exploré les îles Shetland et navigué vers le sud jusqu’à la limite des glaces.

Antarctique, au coeur du continent blanc paru chez Gallimard est le récit d’une aventure sur les traces des premiers découvreurs, capitaines héroïques ou chasseurs de baleines, un état des lieux des activités des bases scientifiques internationales mais aussi, et surtout, un témoignage unique sur la nécessité de préserver l’environnement splendide et pourtant si fragile du plus mystérieux des continents

Les extraits sonores diffusées :

Reportage de Gwenaëlle Abolivier en Antarctique avec Rémy Marion / Je vous écris du plus lointain de mes rêves 16/05/2004 Claude Villers

Laurence de la Ferrière - Seule en antarctique , court-métrage réalisé par Jean-Gabriel Leynaud. 2000

Lecture d'un texte de 1915, de l'explorateur Ernest Shackleton "Histoires possibles et impossibles" Robert Arnaut 2003

Extrait du documentaire TERRE ADÉLIE de Mario MARRET 1951

Emmanuel Lemire lit un extrait du "Sphinx des glaces" de Jules Verne La marche des sciences Le 31/12/2009 Aurélie Luneau

Au Pôle Sud avec l'amiral Byrd : Les Actualités Françaises 22/05/1947

A l'écoute de la nature avec l'audio naturaliste Marc Namblard

Le site de marc Namblard

Dans le cadre du 31eme Festival International de géographie de Saint -Dié- des- Vosges , Marc Namblard propose le samedi 3 octobre à 20h une conférence sur son métier d'audio naturaliste

Toute la très belle programmation du Festival qui se tient les 2, 3 et octobre à Saint- Dié -des- Vosges est à retrouver ICI

