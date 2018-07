En compagnie de Fred Hidalgo, partons sur les traces de celui qui fut tour à tour chanteur, acteur, navigateur ou aviateur, Jacques Brel

Jacques Brel en 1968 lors de l'émission La bibliothèque de poche © AFP / Jean-Claude Pierdet / Ina

Le 6 octobre 1966, sur la scène de l'Olympia, face à un public qui lui hurle "Ne nous quitte pas", Jacques Brel fait ses adieux officiels à la scène. Une fin et un commencement. L'enfant de Schaerbeek avait des rêves et il doit les réaliser.

Dans une course effrénée à la vie, Jacques Brel s'accomplira derrière et devant la caméra, dans les airs et sur mer mais aussi et surtout par delà le Pacifique, aux Marquises.

Avec Fred Hidalgo, auteur de Jacques Brel : L'aventure commence à l'aurore, nous reviendrons sur la vie de celui qui considérait que "les hommes prudents sont des infirmes".