Combien de navigateurs en sentant changer le parfum de l’air, ont frissonné d’espoir et d’inquiétude à leur approche ?

L'écrivain, cinéaste et éditeur Hervé Hamon auteur de "Dictionnaire amoureux des iles" (Plon) © AB.1

Elles ont servi de refuge à bien des naufragés, de repère à bien des pirates, de terrain d’exploration à bien des scientifiques. Les îles sont des morceaux de terres à part qui ont de quoi enflammer notre imaginaire

Elles symbolisent le paradis sur terre quand on les imagine bordées d’eau turquoise et plantées de cocotiers mais elles constituent de véritables enfers quand on en fait des lieux de déportation ou d’incarcération.

Dans son Dictionnaire amoureux des îles qui vient de paraître aux éditions Plon, l’écrivain, Hervé Hamon donne un bel aperçu de la richesse et de la diversité de ces petits territoires cernées d’eau. Il montre à quel point les îles en disent long sur nous et sur notre Histoire.

Comme il l’écrit « Elles racontent nos convoitises, nos guerres, nos croyances et nos espoirs. Elles nous parlent d’écologie et de mondialisation autant que de solitude. »

Cet après-midi des Marquises à l’île de Robinson en passant par Ouessant ou les Galápagos ,Hervé Hamon nous emmène voguer d’île en île.

