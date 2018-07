Découvrons l'histoire de notre système solaire de son origine à nos jours.

La naissance du soleil © Getty / Tyler Hulett

Le temps d’un bivouac pose sa tente dans le système solaire pour les bivouacs cosmiques. De la création du système solaire, il y a 4,568 milliards d’années, à nos jours de nombreuses questions existent: existence d’une 9ème planète, formation de la Lune, bombardements tardifs...

Sylvain Bouley, planétologue et maître de conférences au laboratoire Géosciences Paris-Sud (GEOPS) et Daniel Hestroffer, directeur de l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), nous guident au sein de notre système solaire pour répondre à ces questions et nous faire voyager dans notre système solaire.