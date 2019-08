Océan, plaine, montagnes et glaciers : le paysage des Alpes n'a cessé d'évoluer au gré des ères géologiques. Jean-Baptiste Bosson, glaciologue et géographe et Richard Bonet, chef du service scientifique du Parc national des Écrins, nous offrent un panorama scientifique des Alpes.

Lac du Lauzon dans la vallée du Valgaudemar, Parc National des Écrins © AFP / Bertrand Bodin / ONLY FRANCE

Apparu à la surface terrestre il y a environ 40 millions d'années, le relief alpin n'a eu de cesse d'évoluer au fil des changements climatiques et des périodes géologiques. Paysage glacé, sec, minéral, la chaîne de montagne voit aujourd'hui cols et sommets se verdirent et accueillir une nouvelle biodiversité faite de fleurs, d'oiseaux et de végétation.

Pour nous offrir un panorama complet de ces sommets en constante évolution, deux guides de choix : Jean-Baptiste Bosson, glaciologue et géographe et Richard Bonet, chef du service scientifique du Parc national des Écrins. Ces deux fins connaisseurs des reliefs alpins nous ferons découvrir le passé géologique dissimulé dans les roches alpines, les conséquences surprenantes du réchauffement climatique qui verdit les parois rocheuses des cols, et aussi l'urgence qui résonne dans les Alpes, à mesure que les glaciers perdent de leur surface.

Reportage : les plantes ont des oreilles

Hugo Struna nous fait découvrir les sons de la nature étudiés par les chercheurs du Muséum national d'Histoire naturelle :

4 min LE TEMPS D UN BIVOUAC - Hugo Struna : une fleur étonnante

Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une fleur étonnante : le "Desmodium gyrans" aussi connue sous le nom de "Plante qui danse". En effet, cette plante, originaire d'Asie du Sud, ondule ses feuilles afin de capter le plus de lumière possible.

