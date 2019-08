Oubliez le TGV, l'avion et les grandes autoroutes surchargées et optez pour ces petites lignes de trains qui jalonnent notre territoire comme autant d'invitations au voyage.

La France en train, Cévennes. © Getty / Photo and Co

Le temps d'une journée, d'un week-end ou d'un périple, partons à la découverte des petites lignes ferroviaires qui jalonnent notre pays. Se faufilant au milieu des montagnes, longeant l'Océan et les vallées, ces lignes sont les symboles d'une façon singulière de voyager. Car, si comme le disait Lao Tseu "le but n'est pas seulement le but, mais le chemin qui y conduit", alors les gares perdues et pleines de charmes au milieu de nos campagnes en sont le parfait exemple.

Le temps d'un bivouac, partons flâner en compagnie de Juliette Labaronne, la tête collée contre la vitre du train, les yeux fixés sur la myriade de paysages égrenés.

En fin d'émission, la chronique de notre traîne-savate planétaire, Pierre Josse !