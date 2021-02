Depuis une quinzaine d'années, Lamya Essemlali présidente de l'antenne française de l’ONG Sea Shepherd lutte pour la sauvegarde des Océans. Elle nous emmène en Antarctique traquer les baleiniers, sauver des dauphins aux îles Féroé ou encore chasser les braconniers de la mafia dans le golfe du Mexique.

Lamya Essemlali, présidente de la section française de l'ONG "Sea Shepherd" (ici en 2017) © AFP / Bertrand Langlois

Se retrouver en combinaison de survie en plein océan antarctique dans une houle de huit mètres sur le pont d’un bateau avec pour ordre de barrer la route à un navire bien plus gros, engagé dans une chasse à la baleine illégale. Voir le monstre d’acier se rapprocher à vitesse grand V. Réaliser que sa vie ne tient plus qu’à un fil et se dire que l’on est exactement là où l’on a envie d’être.

Voilà ce qu’a vécu Lamya Essemlali lors de sa première opération en Antarctique, il y a une quinzaine d’années, à bord d’un bateau de Sea Shepherd, l’organisation fondée par l’activiste écologiste controversé Paul Watson. Depuis ce jour Lamya Essemlali n’a jamais cessé de combattre à ses côtés pour la préservation des océans.

Elle préside l’antenne française de Sea Shepherd qu’elle a crée.

Régulièrement, à bord des bateaux de l’ONG arborant un drapeau noir avec une tête de mort, l’écologiste pirate part en opération sur le terrain, pour chasser les braconniers aux larges de l’Afrique de l’Ouest, libérer des thons rouges pris dans des filets dans les eaux libyennes, ou encore voler au secours de dauphins aux îles Féroé.

Ses missions sont-elles risquées ? En quoi consistent-elles exactement ? C’est ce que nous allons voir. Lamya Essemlali accoste dans notre bivouac cet après midi.

Le site de Sea Shepherd France

A lire : Paul Watson : Sea Shepherd, le combat d'une vie par Lamya Essemlali paru chez HarperCollins

Et en fin d’émission nous irons nous promener dans le Cotentin avec le photographe Arnaud Guérin.

Le site d'Arnaud Guerin

Son très beau livre "LE COTENTIN- Rencontres entre Terre, Ciel et Mer de Utah Beach à Granville" est paru aux édifions Editions Ouest-France

