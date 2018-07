Nouvelle diffusion de deux bivouacs qui nous avaient fortement plu en compagnie de l'audio-naturaliste Boris Jollivet pour écouter les sons du monde et des deux chanteurs d'oiseaux Jean Boucault et Johnny Rasse.

Ecoutons les sons de la Nature... © Getty / MakiEni's photo

Boris Jollivet : les oreilles grandes ouvertes sur le monde

De la rencontre entre la glace et le soleil aux vibrations d'insectes, Boris Jollivet capte la vie et les dimensions inattendues de notre monde sous la forme de compositions sonores pour des films, des expositions et des spectacles. Il s'agit donc de tendre l'oreille pour écouter l'insaisissable et le mystérieux, l'infiniment petit et la diversité de ce monde. Un voyage sonore à travers les éléments de la nature, faune et flore.

Puis nous nous sentirons pousser des ailes avec les chanteurs d'oiseaux Jean Boucault et Johnny Rasse. Originaires de la Baie de Somme, ils ont grandi au contact des oiseaux, dont ils imitaient les chants. Aujourd'hui, ils ne les imitent plus seulement, mais chantent également les chants des oiseaux dans des compositions musicales. Retrouvez les sur leur site internet.