Quand elle part dans le cadre d'une expédition scientifique pour observer l'évolution d'un glacier en Antarctique, Lydie Lescarmontier ignore encore qu'elle sera marquée à tout jamais par cette aventure. Elle raconte le mal de mer, la promiscuité, le risque vital omniprésent et l'incroyable beauté des paysages.

Front de glace du glacier Astrolabe Terre Adelie. © AFP / Samuel Blanc / Biosphoto

« Une immense gifle d’absolu »

C’est ce que ressent Lydie Lescarmontier, lorsqu’elle voit pour la première fois, depuis le pont de l’Astrolabe, la mer se transformer en un gigantesque champ de glace. A 23 ans, elle participe à une expédition scientifique pour observer l’évolution d’un des glaciers du continent Antarctique (le glacier Mertz).

Cette expédition est la première d’une longue série pour notre jeune glaciologue qui est alors loin de se douter des aventures et des mésaventures qu’elle va vivre dans cet univers à part où les humains ne font jamais que passer. En Antarctique les choses se déroulent rarement comme prévu, Lydie Lescarmontier va en faire l’expérience.

Dans un livre intitulée La voix des pôles, elle raconte ce qu’elle a vécu dans les glaces polaires. Les moments de plénitude et les coups du sort parfois tragiques.

Cet après-midi, Lydie Lescarmontier, nous emmène aux confins de l’océan Austral, là où naissent les icebergs, là où a grandi sa passion pour les pôles.

Et en fin d’émission nous nous intéresserons à un autre type de voyage.

Celui que peuvent faire les mots en passant d’une langue à l’autre. Le linguiste Jean Pruvost nous racontera l’histoire de ces mots baladeurs qui ont migré du français à l’anglais et vice-versa.

Lydie Lescarmontier , glaciologue, auteure de « La voie des pôles » chez Flammarion. / Lydie Lescarmontier

