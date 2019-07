Elle fut l'une des plus brillantes civilisations d'Amérique du Sud, une de celles qui fait encore fantasmer l'imaginaire de chacun. Aujourd’hui, le bivouac s'installe en terre Inca.

Masque Inca. © Getty / IlonaBudzbon

Il ne reste aujourd'hui d'eux que des bribes splendides mais éparses. Au coin d'une rue à Cuzco, on peut apercevoir les étonnants murs incas et la fameuse pierre aux douze angles, en grimpant au sommet des Andes orientales on peut contempler la merveilleuse cité du Machu Piccchu et son lot de mystères, en lisant les récits des conquistadors, on peut s'imaginer la richesse et la finesse de cette civilisation disparue.

En compagnie de Patrice Lecoq, Maître de conférence en archéologie andine à l'Université de Paris 1, nous allons tâcher de remonter le temps pour aller à la rencontre des Incas, déconstruisant au passage quelques légendes et soulevant parfois de nouvelles questions.