A 24 ans, Jacob Karhu a interrompu ses études pour aller vivre 7 mois dans une cabane dans les Pyrénées à 1 700 mètres d’altitude. Une "échappée sauvage" en quasi-autosuffisance, durant laquelle il a montré que l’on peut se débrouiller avec peu de chose en prenant juste ce que la nature nous offre.

Illustration du livre de Jacob Karhu : "Vie sauvage, mode d’emploi- L’ermite des Pyrénées" (Flammarion). © Getty / Maya Karkalicheva

Jacob Karhu et ses poules Coquette et Heny / Jacob Karhu

Faire une pause, pour changer d’air et prendre de la hauteur.

C’est ce besoin irrépressible qui a conduit Jacob Karhu, étudiant de 24 ans, à négocier une année de césure avec son école pour partir vivre sept mois dans une cabane de berger en ruine perchée à 1700 mètres d’altitude dans les Pyrénées. Une parenthèse au plus près de la nature et en quasi-autosuffisance. Sous le regard des aigles royaux et des isards, à l’ombre des bouleaux et des sapins, notre étudiant devenu ermite, entreprend de rénover sa cabane et de vivre de façon la plus autonome possible. Il veut montrer que l’on peut se débrouiller avec peu de chose en prenant juste ce que la nature nous offre. Cette échappée sauvage ne sera pas uniquement l’occasion d’expérimenter des techniques pour vivre en pleine nature, elle l’amènera aussi à se questionner sur lui et son rapport aux autres.

Jacob Kharu raconte cette expérience et ce qu’elle lui a appris dans un livre intitulé « Vie sauvage mode d’emploi » qui vient de paraitre aux éditions Flammarion.

Cet après-midi, celui qui a gagné le surnom d’« ermite des Pyrénées » vient nous raconter les sept mois qu’il a passés dans sa cabane perdue dans la montagne.

Pour aller plus loin:

Vie sauvage, mode d’emploi -L’ermite des Pyrénées de Jacob Karhu (Flammarion)

La chaine Youtube de Jacob Karhu

Et en fin d’émission nous mettrons le cap sur le Massif central avec la revue "Reliefs"

Caroline Drillon ,spécialiste de la région ,journaliste et autrice participe au numéro spécial que la magnifique Revue Reliefs consacre au Massif Central dans le cadre de la candidature de Clermont-Ferrand au titre de Capitale Européenne de la Culture 2028

Caroline Drillon a fait paraitre:

Merveilles du monde en Auvergne (Editions Bonneton)

L'Auvergne pour les nuls (First Editions)

Le site de la Revue Reliefs

