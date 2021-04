Dans le vent glacé du grand nord canadien, il a filmé et photographié des bœufs musqués et des loups blancs. Il est allé jusque sur la banquise arctique pour observer des ours polaires. Le photographe et documentariste Rémy Marion nous emmène sur la piste des animaux sauvages des contrées boréales.

Ce sont de vastes zones occupées par la taïga, la toundra ou les glaces de l’Arctique. Des régions faiblement peuplées car pour les humains, elles ne sont pas franchement accueillantes. Mais

Ces territoires du Grand Nord et leur climat qui nous semble si extrême sont des petits paradis pour toute une faune sauvage qui s’y est parfaitement adaptée.

Le documentariste et photographe Rémy Marion s’est pris de passion pour ces terres septentrionales et les animaux qui y vivent. Depuis plus de 30 ans il s’y rend régulièrement pour filmer et photographier phoques, loups blancs, renards polaires, lièvres arctiques et autres chouettes harfang.

Dans le vent glacé du grand nord canadien, il a observé des bœufs musqués, animaux étonnants aux allures préhistoriques. Il est allé sur la banquise pour filmer les ours polaires dont il est devenu un spécialiste.

Cet après-midi, du Canada à la Sibérie en passant par le Groenland Rémy Marion nous emmène sur la piste des animaux sauvages des contrées boréales.

Ovibos le survivant de l'Arctique de Rémy Marion (Actes Sud)

L'ours L'autre de l'homme de Rémy Marion (Actes Sud)

Une exposition en extérieur à Argeles -sur- Mer : Ours et compagnie de Catherine et Rémy Marion

Fort comme un ours de Rémy Marion disponible sur Arte Replay jusqu'au 8 juin 2021

"Les ours du Pacifique" qui sort sur la plateforme The Explorers la semaine prochaine

Et en fin d’émission nous irons en Corse

Marcher sur un chemin de grande randonnée devenu mythique, le GR20, avec pour guide l’écrivain et photographe Fernando Ferreira

A lire : GR20 Fra li monti, la légende corse de Fernando Ferreira (Glénat)

