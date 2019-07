Dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, lors de la mission Apollo 11, Neil Armstrong et Buzz Aldrin deviennent les premiers hommes à fouler le sol lunaire.

L'astronaute Buzz Aldrin, photographié par le commandant de la mission, Neil A. Armstrong, sur la lune en 1969. © Getty / Bettmann

"C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité"... Ces mots, prononcés par Neil Armstrong lorsqu'il pose le pied sur la Lune, sont entrés dans l'histoire. Il est 3h56 ce 21 juillet 1969 quand l'astronaute sort de la navette de la mission Apollo 11 pour fouler la "mer de la Tranquillité", suivi quelques instants plus tard par Buzz Aldrin. Si les images ont fait le tour du monde et marqué des générations, on connaît moins les expériences qui ont été menées sur la Lune... Qu'ont fait les astronautes lors ces 2 heures passées sur le sol lunaire?

A 16 h, nos invités nous emmènent dans le sillage de cette mission historique et reviennent sur l'incroyable épopée vers la Lune.

Avec Philippe Henarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace, auteur du livre Ils ont marché sur la Lune aux éditions Belin,

Et Jean-Francois Clervoy, astronaute à l'ESA et président de la société Novespace, il a co-écrit Histoire de la conquête spatiale aux éditions De Boeck.