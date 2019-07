Vulgarisateur scientifique sur la chaîne YouTube "Dirty Biology", Léo Grasset tombe tout petit dans la passion du voyage. A travers ses vidéos il nous transporte aux quatre coins du monde, assouvissant nos interrogations, parfois les plus farfelues.

Léo Grasset, youtubeur, à l’origine de la chaine "dirty biologie", créateur de "YouAsk", vit en Thaïlande. © Getty / Visoot Uthairam

Une traversée de l'Atlantique à la voile avec ses parents, une adolescence en Guadeloupe, un travail de recherche au Zimbabwe, une chaîne YouTube lancée en Thaïlande, on peut dire que le voyage est plus que présent dans la vie de Léo Grasset. Il fait parti de son patrimoine génétique.

Depuis sa chambre à Chiang Mai, Léo Grasset a parcouru son petit bout de chemin. La vulgarisation scientifique s'émancipe de cet espace clôt et se fait sur le terrain. Au départ ce sont des destinations de vacances qui servent simplement de support à la réflexion, puis, au fur et à mesure, la chaîne prend un tournant plus militant en abordant, notamment, des sujets sociétaux.

Au cœur du plus grand livre du monde en Birmanie, jusqu'à la ville la plus au nord du globe en Arctique, en passant par la Centrafrique et le Makay, nous nous arrêtons, cette après-midi, dans les lieux qui ont marqué le parcours de notre invité.

