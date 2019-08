Nous partons à la rencontre d'un peuple vivant au cœur de l'Hindou Kouch, une chaîne de hautes montagnes en Afghanistan et au Pakistan. Respectant des traditions ancestrales, ce peuple isolé nous est raconté par Jean-Yves Loudes, ethnologue, poète, journaliste et scénariste de cinéma.

Deux femmes lors d'un Festival katash au Pakistan en ami 2018 © Getty / AGF

Des yeux bleus, une peau claire, rehaussés par les couleurs vives, les jaunes, oranges, verts, des colliers et vêtements traditionnels. Le peuple des Kalash se trouve dans le Chitral, au nord-ouest du Pakistan. Plus de 100 000 au XIXème siècle, ils ne sont aujourd'hui plus que de 3 000 à 6 000 individus.

Rythmée par les grandes fêtes traditionnelles telles que la fête de Joshi, au mois de mai qui annonce les premières transhumances, ou pour leurs fêtes de solstice, incluant des sacrifices animaux, la vie des Kalashs s'ancre dans le respects des traditions ancestrales, influencées par le patriarcat.

Afin de nous raconter le passé et le quotidien de ce peuple des montagnes souvent méconnu, Jean-Yves Loudes, auteur de la bande dessinée Fêtes Himalayennes : Les derniers Kalashs en lien avec l'exposition du Musée des Confluences de Lyon, nous sert de guide en plein cœur des vallées de l'Hindu Kush.