Petit bivouac gustatif, à la découverte des secrets de notre figure nationale : le fromage.

Plateau de fromages © Getty / Rob White

Les premiers fromages sont apparus à la Préhistoire. Le fromage était une manière pour les Hommes du passé de conserver le lait. Depuis les techniques et les goûts ont évolué pour arriver à la diversité que nous connaissons.

Si le fromage était une technique de conservation du lait pourquoi la France est l'un des seuls pays reconnus pour son patrimoine fromager ?

En compagnie de François Robin, un des meilleurs ouvriers de France en classe fromagerie, et d'Eric Birlouez, ingénieur agronome et sociologue, nous partons en randonnée gustative sur les traces de cet aliment qui nous est si cher. Nous nous arrêterons dans les régions françaises pour percer les mystères nos spécialités mais aussi ceux de fromages plus rares et originaux, et traverserons les frontières pour découvrir le paysage fromager de nos voisins.