Dans quelle mesure le dérèglement climatique affecte-t-il déjà les paysages, les écosystèmes et les populations à la surface du globe ? A quoi faut-il s’attendre dans les années à venir ? Qu’est ce qui est devenu inéluctable et qu’est-ce qui peut encore être évité ?Etat des lieux cinq ans après l'Accord de Paris

Pas plus de 2 degrés par rapport à l’ère préindustrielle Telle est la limite à ne pas dépasser, fixée lors de l’Accord de Paris il y a 5 ans.

A ce jour, l’élévation de la température moyenne à la surface du globe est encore bien en dessous et pourtant déjà la planète semble en surchauffe : sécheresse, méga feux, canicules à répétition, événements météorologiques extrêmes. Rien que cette année 2020 devrait figurer parmi les trois années les plus chaudes jamais recensées.

Alors dans quelle mesure le dérèglement climatique affecte-t-il déjà les paysages, les écosystèmes et les populations à la surface du globe ? A quoi faut-il s’attendre dans les années à venir ? Qu’est ce qui est devenu inéluctable et qu’est-ce qui peut encore être évité ?

C’est ce que nous allons voir avec les invitées de cette deuxième heure : Isabelle Autissier présidente du WWF France et le climatologue Robert Vautard.

Et bien sûr toujours avec nous Giv Anquetil et ses reportages pour nous accompagner. Dans l’heure qui vient Giv nous emmènera au Groenland et en Australie.

