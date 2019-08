Aussi fascinantes que redoutées, les méduses pullulent de plus en plus sur les plages et envahissent les océans.

Gros plan de méduses orange dans la mer. © Getty / Jill Newman / EyeEm

Créatures graciles et mystérieuses, les méduses existent depuis près de 650 millions d'années. Bien avant les dinosaures, elles étaient parmi les premiers organismes vivants à coloniser les océans. Sous leur apparente fragilité se cache une défense redoutable : des tentacules urticantes qui laissent au contact de la peau une sensation de brulûre intense. De toutes les formes et de toutes les couleurs, les méduses colonisent aujourd'hui les aquariums et prolifèrent dans les mers du globe, témoignant du déséquilibre de l'océan.

A 16h, le biologiste Guillaume Eveillard de l'Aquarium La Rochelle nous parle de ces animaux étranges aux capacités fascinantes.