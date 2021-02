Geoffroy Delorme n’a pas 20 ans quand il aperçoit, dans la forêt de Louviers en Normandie un chevreuil . Le jeune homme et l’animal s’apprivoisent, et le chevreuil lui ouvre les portes de la forêt et du monde fascinant de ses semblables.Geoffroy s’installe parmi eux et son expérience immersive va durer sept ans.

Geoffroy Delorme, photographe, conférencier auteur de "L'homme-chevreuil" paru aux éditions des Arènes . © Geoffroy Delorme

C’est l’histoire d’un jeune homme solitaire qui ne se sent jamais aussi bien que lorsqu’il part explorer la forêt juste à côté de la maison familiale. Il y passe tellement de temps que la faune s’habitue à sa présence. Un jour, il rencontre un chevreuil plus curieux, moins craintif que les autres. Au fil des mois entre le jeune homme et l’animal un lien se crée. A tel point que le cervidé lui ouvre les portes de la forêt et lui donne accès au monde fascinant de ses congénères.

C’est ainsi que pendant 7 ans, notre jeune homme, Geoffroy Delorme a vécu au côté d’un groupe de chevreuils dans la forêt de Louviers en Normandie. Sans tente, ni abri, ni même un sac de couchage ou une couverture, il a appris à survivre en suivant l’exemple de ces animaux sauvages pour se nourrir, dormir ou se protéger.

Une expérience étonnante qu’il livre dans un ouvrage intitulé L’homme-chevreuil paru aux éditions Les arènes,

Cet après midi, Geoffroy Delorme vient nous raconter cette immersion dans le monde sauvage et ce que lui ont appris ceux qu’il considère désormais comme ses amis : les chevreuils.

Et en fin d’émission le philosophe Philippe Simay nous emmènera dans le grand nord canadien à l’occasion de la diffusion sur Arte du documentaire « L’appel du grand nord ».

L'appel du grand Nord sera disponible sur Arte Replay jusqu'au 22 avril 2021

Les archives sonores :

Joël CORNUAULT, écrivain - _Où s’évaporent les chevreuils quand ils s’en vont ? _LSD, la série documentaire France Culture : 01/01/2018

Maurice Genevoix lit un extrait de son « Tendre Bestiaire » En plein air - France Culture- 14/10/1968

« Qui a vu un chevreuil, à la lisière d'un bois, sauter un haut grillage pour aller viander dans un champ ne saurait oublier ce bond splendide, le col tendu, les genoux avant rassemblés jusqu'à presque toucher la gorge, l'ascension apparemment lente, prodigieusement aisée qui soulève en oblique le corps fauve, le repli brusque des pattes arrière au passer du fil barbelé, tandis qu'à

l'avant-train les pattes déjà se déploient et s'allongent pour recevoir — basculant, inversant vers la descente l'oblique du corps jusqu'alors ascendant — le poids de l'animal qui va reprendre terre. C'est un enchantement pour les yeux. La grâce, la force et l'efficacité touchent ici à leur perfection. Quel athlète qui puisse y atteindre ? La volonté, le cœur, l'intelligence, les dons physiques les plus rares ne rejoindront jamais cette naturelle et facile beauté....."

Reportage dans la Forêt domaniale de Haute-Meurthe (Vosges) à la recherche de coulée de gibier (avec Josèphe CHAPUIS DRILLON)

Espace éducation France Culture 06/05/1996

JANE GOODALL Les noms qu'elle donne aux animaux. La personnalité et les émotions animales. La marche des sciences France Culture 14/07/2011

Extrait "Le Petit Prince" d'Antoine de Saint Exupéry, avec Michel Roux (le serpent ) et Georges Poujouly (le Petit Prince)

Le temps d'un bivouac vous recommande également :

"L’Iran vu du ciel" :A travers ses personnages, ses vues aériennes uniques et l’accès à des monuments pour la première fois, la série dévoile l’autre visage de l’Iran.

Une série écrite et réalisée par Peter Latzko déjà disponible sur Arte TV



La programmation musicale

BARBAGALLO Debout

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD Straws in the wind

FLEETWOOD MAC Songbird