L'écrivain, voyageur et ancien berger Edouard Cortès a décidé de vivre dans une cabane en haut d'un chêne pendant plusieurs mois. Il publie "Par la force des arbres" , un journal écrit pendant un séjour en forêt.

Édouard Cortès, écrivain, voyageur et berger, auteur de "Par la force des arbres" (l'Equateur). © Edouard Cortés

C’est l’histoire d’un écrivain voyageur qui après avoir parcouru le monde décide de devenir berger. Mais l’aventure paysanne vire au cauchemar. Submergé par les dettes, la paperasse administrative et des conflits familiaux, au bout de 7 ans, il doit se résoudre à renoncer et vendre son troupeau. Notre infortuné berger, Edouard Cortès, est alors au plus mal, épuisé par la tache, miné par les remords. Mais dans un dernier réflexe avant de sombrer, il décide de se réfugier au sommet d’un chêne centenaire au fin fond d’une forêt du Périgord.

Dans une cabane construite de ses mains il part vivre au plus près de la nature, entre terre et ciel le temps d’un printemps avec la ferme intention de renaître en même temps que son arbre bourgeonne.

Un voyage immobile au cœur d’une forêt qu’il raconte dans un livre très touchant intitulé Par la force des arbres aux éditions des Equateurs.

Cet après-midi Edouard Cortès nous emmène bivouaquer dans son chêne là où il a repris goût à la vie.

Et en fin d’émission nous embarquerons pour le Vendée globe avec le compositeur de musique électronique Romain Delahaye alias « Molécule » qui a équipé de micros le voilier du skipper Thomas Ruyant.

L’installation de Molécule offre une première mondiale : raconter le tour du monde à voile par l'audio. A vivre tous les jours de la course sur franceinfo.

