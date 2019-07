Des ailes sombres, un cri perçant, des oreilles dressées, les chauves-souris se trouvent souvent assimilées à des mammifères nocturnes assoiffées de sang. Laurent Tillon, chargé de mission à l'Office national des forêts, a étudié pendant des années cet animal souvent mal-aimé, et met en lumière ces belles de nuit.

Une chauve-souris dans la nuit. © Getty / Johner Images

Un tronc séché, une cavité rocheuse, le fond d'un bois ou un grenier ombragé, les chauves-souris trouvent refuge tout autour de nous. Ces animaux nocturnes, souvent mal-aimés et accusés de transmettre des maladies, est en fait un véritable bijou de complexité animale. Capable d'évaluer leur vitesse en plein vol, de situer leur proie au cœur de la nuit, la chauve-souris s'avère être, de plus, un rouage vital de notre écosystème.

Pour raconter ce mammifère volant, Laurent Tillon, amoureux de la nature mais plus encore entiché de ces reines noctambules, a arpenté les forêts françaises et la jungle guyanaise pour tenter de percer à jour ces mammifères régnant la nuit et nous emmène à la rencontre des chauves-souris qui peuplent notre ciel.