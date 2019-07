Dans le Transsibérien ou perdu au milieu de la Cordillère des Andes, William Rezé alias Thylacine parcours le monde en quête d'inspiration, de sonorités et de rencontres, à même d'influencer sa musique.

Le musicien et compositeur de musique électronique, Thylacine au Printemps de Bourges le 20 avril 2019. © AFP / GUILLAUME SOUVANT

Si la musique est un pont entre les hommes, les paysages et les arts, alors Thylacine est un architecte. Soubassement des notes entêtantes et envoûtantes de sa musique, un rituel chamanique sur les bords du Lac Baïkal, quelques chants polyphoniques de la Taïga et un petit village du nom de Santa Barbara perdu dans l'immensité Argentine.

Une heure durant, Thylacine vient nous parler de son rapport au voyage, de son séjour dans le Transsibérien et et de sa dernière aventure à bord d'une caravane-studio. Un voyage musicale dans les mystérieuses contrées de l'inspiration.