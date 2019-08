Une excursion sur deux routes de légendes : la route 66 et la Voie Appia.

Vue en grand angle de la mythique Route 66, qui traverse huit Etats américains. © Getty / Tomasz Zajda / EyeEm

Rediffusion.

Partons découvrir la Voie Appia en compagnie de l'historien Jacques de Saint Victor. Une promenade qui vous emmènera dans les pas de Spartacus, d'Hannibal et même de César. Venez donc flâner sur la plus ancienne route d'occident, à travers le temps et l'histoire.

Au passage, le bivouac fait un crochet sur la mythique route 66 aux Etats-Unis en compagnie de Stéphanie Dugast.