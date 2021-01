Aux Etats-Unis, John Muir est une figure mythique. Infatigable arpenteur du monde, naturaliste passionné, il est à l’origine de la création du parc national de Yosemite. L’écrivain Alexis Jenni nous emmène sur les pas de ce visionnaire, pionnier de l’écologie

Portrait de John Muir, écrivain et l'un des premiers naturalistes modernes, militant de la protection de la nature. © Getty / Photo de la Bibliothèque du Congrès/Corbis/VCG

« C’est l’homme le plus libre que j’ai jamais rencontré » voici ce que disait le président des Etats-Unis Theodore Roosevelt il y a un peu plus d’un siècle au sujet de John Muir.

Ce nom n’est pas très connu en France. Mais John Muir est une figure mythique aux Etats-Unis. Sa vie entière ressemble à une gigantesque expédition naturaliste. Très jeune il décide de vivre au plus près de la nature. Il a d’abord arpenté les Etats-Unis puis le monde entier. Marcheur à la résistance physique exceptionnelle, vagabond passionné de botanique et de géologie, il a su partager et transmettre son émerveillement à travers des livres et des articles mêlant savoirs scientifiques et poésie. Cet amoureux des terres sauvages était aussi un visionnaire. Il a utilisé sa notoriété pour alerter ses contemporains des dangers de la surexploitation de la nature par les humains. On lui doit notamment la création du Parc National de Yosemite.

Dans une biographie intitulée « J’aurais pu devenir millionnaire j’ai choisi d’être vagabond » l’écrivain Alexis Jenni raconte la vie de ce pionnier de l’écologie incroyablement libre.

Cet après-midi, des épaisses forêts du Wisconsin aux glaciers de l’Alaska en passant par les Séquoias géants de la Sierra Nevada, Alexis Jenni nous emmène bivouaquer sur des terres sauvages, sur les traces de John Muir.

Alexis Jenni, écrivain français et auteur de "J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond" aux Editions Paulsen / Antonin Jenni

J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond d'Alexis Jenni est paru aux Editions Paulsen

Lire John Muir :

La programmation musicale