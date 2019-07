Partons dans les Hautes-Alpes avec Jean-Michel Bertrand, en quête du loup sauvage (Nouvelle diffusion)

Loup gris et son petit, dans la forêt. © Getty / jimkruger

Après 30 ans à parcourir le monde, Jean-Michel Bertrand décide de retourner dans les montagnes de son enfance. C’est au cœur d’une vallée giboyeuse et préservée qu’il réalise son rêve le plus fou : partir sur les traces du loup sauvage. Mais si l’animal, aussi méfiant que curieux, laisse des preuves de son passage, il ne se montre pas si facilement… C’est au prix de long mois d’attentes et d’affûts que le réalisateur parvient à se faire tolérer par la meute. A 17 h, il revient sur cette rencontre et nous fait découvrir toute la beauté de la faune sauvage.

Programmation musicale :

IZIA « Trop vite »

IGGY POP « King of the dogs »

ALTIN GUN « Leyla