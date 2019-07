Loin des clichés et des présupposés, nous partons aujourd'hui pour un voyage Amazonie, à la découverte de ses richesses, de ses mystères et des périls qui la menacent.

Vue prise par un drone d'une forêt en Amazonie. © Getty / FG Trade

Depuis tout temps l'Amazonie suscite une fascination mâtinée de crainte, ses habitants, des fantasmes teintés d'appréhension.

Réputée impénétrable et sauvage, soit-disant vierge et hostile, le regard sur la forêt amazonienne change pourtant petit à petit dans les yeux du grand public et des scientifiques.

En partenariat avec le 1 Hebdo, nous recevons aujourd'hui Stéphen Rostain, directeur de recherche au CNRS et archéologue du bassin amazonien, et Hélène Seingier, journaliste, pour un bivouac en forêt primaire. L'occasion de découvrir comment les Amérindiens ont modelé l'Amazonie, comment ils ont apposé sur les murs leurs mythes et leurs croyances, comment ils ont appris à connaître leur environnement, à l'utiliser, sans jamais le dénaturer.