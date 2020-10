A l'occasion de l'ouverture de l’exposition "Makay, un refuge en terre malgache" au musée des Confluences à Lyon, l’explorateur Evrard Wendenbaum nous emmène à la découverte de la biodiversité unique qu'abrite le massif du Makay, véritable forteresse minérale située au cœur de l'île de Madagascar.

Lac et canyon Andakatomenavava dans le massif du Makay © Vincent Romera

C’est un territoire isolé, un labyrinthe géologique fait de crêtes et de canyons au fond desquels vivent des espèces que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Bienvenue dans le massif du Makay, au cœur de l’île de Madagascar.

L’explorateur Evrad Wendenbaum s’est pris de passion pour ce coin de Terre encore inexploré dont il a découvert l’existence il y a une quinzaine d’années. Depuis ,il y a mené plusieurs grandes expéditions associant des scientifiques de tous horizons. Son but ? Observer cet écosystème inconnu. Découvrir de nouvelles espèces et alerter sur la nécessité de préserver cette biodiversité aujourd’hui menacée. Ces actions sur le terrain ont abouti en 2015 à faire de ce territoire une aire protégée.

Depuis hier le musée des confluences à Lyon nous invite à découvrir ce lieu hors du commun, dans une exposition immersive intitulée

« Makay, un refuge en terre Malgache ».

L’occasion pour nous cet après-midi de partir bivouaquer avec Evrard Wendenbaum dans ce labyrinthe géologique qui figure parmi les dernières Terra Incognita de notre planète.

Aller plus loin

Le site d'Evrad Wendenbaum

Le site de Naturevolution, association environnementale qui oeuvre à la préservation de la biodiversité et à l’amélioration des connaissances sur le vivant.

Le site de l''exposition du Musée des Confluences à Lyon

Voyage à travers les cartes ! Avec le géohistorien Christian Grataloup voyons comment nos représentations du monde, des continents et des océans ont évolué au fil du temps.

Combien y a-t-il de continents ? Cinq, comme le pensent les Français, ou six, comme le croient les Anglais ? Et qu’en est-il des océans ? Puisqu’il n’y a qu’une seule énorme masse d’eau salée en continuité, à quelques mers intérieures près, pourquoi avoir choisi d’en faire trois parts ? Richement illustré et passionnant, L’invention des continents et des océans de Christian Grataloup vient de paraître chez Larousse

Programmation musicale

DELGRES : 4 Ed maten

JARV IS.../Jarvis COCKER Swanky modes

ANTOINE Je reprends la route demain