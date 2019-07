Cinquante ans après la mission Apollo 11, la Lune continue de faire naître de nouveaux rêves.

Un astronaute sur la lune assis sur un rocher avec un ordinateur portable. © Getty / fStop Images - Caspar Benson

Trois ans après Neil Armstrong et Buzz Aldrin, Gene Cernan est le dernier astronaute à fouler le sol lunaire, en 1972. Si les années 1980 voient apparaître un bref regain d'intérêt pour la Lune, l'orbite lunaire est abandonnée pendant plus de deux décennies... Il faudra attendre les années 2010 pour que la Lune séduise à nouveau et que les missions se succèdent à destination de notre satellite. Avec Chang'e 4 en janvier 2019, la Chine réussit le premier alunissage sur la face cachée de la Lune. Quelques mois après cet exploit, la NASA a annoncé le nom de son ambitieux programme de retour sur la Lune : Artemis. Les sociétés privées, comme Space X et Blue Origin, entrent aussi dans la course pour décrocher la Lune.

Philippe Henarejos, rédacteur en chef de Ciel & Espace, et Jean-Francois Clervoy, astronaute à l'ESA, nous parlent aujourd'hui de cette nouvelle conquête de la Lune.