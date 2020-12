Sur la liste des pays qui fascinent, intriguent, déboussolent le plus les occidentaux, le Japon figure en bonne place. L'écrivaine Muriel Barbery s'est prise de passion pour ce pays. L'intrigue de son dernier roman "Une rose seule" se déroule à Kyoto, une ville dans laquelle elle a vécu pendant deux ans.

L'intérêt pour la culture japonaise de Muriel Barbery n'a pas échappé aux millions de lecteurs de son deuxième roman : L'élégance du hérisson, c'est d'ailleurs après avoir écrit ce livre que notre romancière nippophile s'est rendue pour la première fois au Pays du Soleil Levant.

Après ce premier voyage, résolument sous le charme, elle a vécu pendant deux ans à Kyoto, ville dans laquelle se déroule l'histoire de son dernier roman "Une rose seule" publié chez Actes Sud.

L'héroïne, Rose, arrive à Kyoto à la suite du décès de son père, un japonais marchand d'art qu'elle n'a jamais connu mais qui, avant de mourir, a laissé une lettre à son intention. Une fois arrivée à Kyoto, Rose est invitée à suivre un parcours initiatique imaginé par le défunt, un itinéraire semé de temples et de jardin.

Le récit de cette errance pleine de sensations, d'émotions, et de rencontres, nous a donné envie à notre tour de partir à la découverte du Japon, de Kyoto, de ses temples zen, de ses jardins de pierres et de mousses et de ses cerisiers en fleurs avec pour guide Muriel Barbery.

Et en fin d'émission François Lasserre, entomologiste et passionné de nature, nous emmènera sur la piste d’espèces animales ou végétales qui ont fait un long voyage avant de s’installer chez nous comme le coquelicot, le chat, le lapin de garenne, le faisan ou beaucoup plus récemment le frelon asiatique.

Pierre Fournier : Kyoto est mystérieuse pour les européens, mais également pour les japonais

: Kyoto est mystérieuse pour les européens, mais également pour les japonais Kyoto, abécedaire / Carnet nomade / France Culture / 2004 Colette Fellous

Nicolas Bouvier : « Le Japon tape dur sur l’ego occidental..... on ressort toujours allégé, aminci par l’expérience japonaise et ses « leçons de moins »

: « Le Japon tape dur sur l’ego occidental..... on ressort toujours allégé, aminci par l’expérience japonaise et ses « leçons de moins » Agora du 7 juillet 1978 /France Culture - Olivier Germain Thomas

Reportage à Kyoto dans le jardin zen du monastère Ryōan-ji

Au détour du monde 07/06/2009 France Inter REPORTAGE Gwenaelle Abolivier

Antonin Potoski : Evocation de son premier cerisier en fleurs à Kyoto , la très grande importance de cette saison pour les japonais

: Evocation de son premier cerisier en fleurs à Kyoto , la très grande importance de cette saison pour les japonais Carnet nomade France Culture 09/03/2013 Colette Fellous

Reportage dans un bar à Kyoto : Le saké

Carnet nomade / France Culture 07/05/2004 Colette Fellous

