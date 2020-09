Aujourd’hui nous emboîtons le pas d’un romancier dont la vie semble tirée d’un roman, de plusieurs même, tant il a multiplié les expériences et les fonctions aux 4 coins du globe.En fin d’émission, le plus discrètement possible ,nous partirons dans les forêts écouter bramer les cerfs avec le photographe Jérémie Villet

Jean-Christophe Rufin médecin, diplomate, écrivain et académicien dans sa maison à Saint-Nicolas de Véroce (Haute Savoie) le 27 mars 2020. © Maxppp / PHOTOPQR/LE DAUPHINE/Grégory YETCHMENIZA

Jean Christophe Rufin

Petite bibliographie sélective:

Le Flambeur de la Caspienne (Flammarion)

Rouge Brésil (Gallimard)

L'Aventure humanitaire (Gallimard)

Immortelle randonnée, Compostelle malgré moi (Paulsen)

L'Abyssin. Relation des extraordinaires voyages de Jean-Baptiste Poncet, ambassadeur du Négus auprès de Sa Majesté Louis XIV (Gallimard)

Les extraits sonores diffusés :

Shirin Melikoff Sa première image de Bakou, les charmes de la mer Caspienne - LES NUITS MAGNETIQUES 07/11/1997

Lecture de Rouge Brésil - DEPAYSAGE 15/05/2002

Reportage sur le chemin de Compostelle - Interception 17/09/2006 Guillaume Battin

Reportage sur le chemin du Mont Blanc -L'échappée belle 11.07.1986 Marie -Héléne Fraissé

Roger Frison Roche- Radioscopie 22.01.1970

A l'écoute du brame du cerf avec Jérémie Villet , photographe animalier

Jérémie Villet, photographe animalier / Jérémie Villet, photographe animalier

Une nuit en forêt pour observer le brame des cerfs

Les superbes photos de Jérémie Villet sont à retrouver sur son Site et son compte Instagram

Le livre Premières neiges ,résultat de six hivernages en solitaire dans un monde sauvage et tout blanc devrait paraître en octobre

Ce week- end, les 19 & 20 septembre ,se tient dans le bois de Boulogne le festival Chilowe, 1er festival dédié à la nature et à la microaventure à Paris ,c’est dans le cadre de ce festival que se tiendra dimanche 20 septembre à 11h00 la conférence de Jérémie Villet sur le brame du cerf

Le programme et les infos pratiques du Festival sont à retrouver ICI

La programmation musicale

AMADOU & MARIAM/Manu CHAO: Senegal fast food

Bonnie BANANE : La lune et le soleil

BLACK PUMAS: Black cat