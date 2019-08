Eternel amoureux des océans, Bernard Rubinstein a passé 40 ans à la barre auprès des plus grands navigateurs.

Équipe de voile de bateau à voile en Régate. © Getty / Mbbirdy

C'est à bord du Penn Duick VI, dans l'équipage de Eric Tabarly, que le journaliste Bernard Rubinstein vit sa première course à la voile autour du monde en 1973. Depuis ce jour, il n'aura de cesse de sillonner les mers auprès des grands navigateurs : Titouan Lamazou, Olivier de Kersauson, Thomas Coville, Armel Le Cléac'h... En écrivant pour Neptune Nautisme, Neptune Yachting, puis Voile Magazine, il teste en plus de quarante ans des centaines de bateaux et porte son œil critique sur une plaisance en pleine mutation.

A 17h, celui que Olivier de Kersauson a surnommé Rubi nous raconte sa passion des voiliers et des phares. Il est l'auteur de 40 ans à la barre aux éditions Glénat, à paraître en septembre 2019.