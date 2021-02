Comment la civilisation des Rapa Nui s'est elle effondrée ? Après de longues années de fouilles archéologiques sur l'île de Pâques, Nicolas Cauwe rétablit quelques vérités et raconte ce qui s'est réellement passé sur cette petite île du Pacifique qui a suscité bien des fantasmes et des légendes.

Aube sur Moais à Ahu Tahai sur l'île de Pâques, au large du Chili. © Getty / Grafissimo

C'est l'une des îles les plus isolées du monde. Un petit morceau de terre volcanique perdu au milieu du Pacifique, dont l'histoire a fasciné et intrigué des générations d'explorateurs et d'archéologues. Bienvenue sur l'île de Pâques.

Les Moaï, ces colosses de pierre érigés par les habitants de l'île, les Rapa Nui, ont contribué à rendre le lieu mythique. Les gigantesques sculptures ont également suscité bien des questions. Comment les Rapa Nui ont-ils réussi à fonder une civilisation aussi magistrale sur ce territoire de 25 kilomètres de long, loin de tout ? D'où venaient ces hommes et ces femmes ? Comment s'y sont ils pris pour dresser ces statues monumentales ? Et pourquoi cette civilisation prospère s'est-elle soudainement effondrée ?

Beaucoup ont raconté qu'elle s'était autodétruite en épuisant toutes les ressources de l'île mais les derniers travaux archéologiques semblent raconter une toute autre histoire...

Nicolas Cauwe, archéologue et Conservateur aux Musées royaux d’arts et d’Histoire de Bruxelles a mené de nombreuses fouilles sur l’île de Pâques. Il nous dit ce que ses recherches lui ont permis de comprendre de l’Histoire de la civilisation des Rapa Nui et de son effondrement.

Le livre de Nicolas Cauwe, "Île de Pâques Le grand tabou" est paru aux éditions Versant Sud

Les chants régionaux des Ortolans

Et en fin d’émission, nous irons écouter la diversité des chants des Ortolans à travers l’Europe avec Hugo Struna, journaliste pour le programme de science participative Vigie Nature du Museum national d’Histoire naturelle.

