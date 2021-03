Auteur d’une œuvre labyrinthique que, de son vivant, personne n’a soupçonnée, l’écrivain voyageur Victor Ségalen vient d’entrer dans la Pléiade un peu plus de 100 ans après sa mort. Des îles Marquises à la Cité interdite de Pékin l'écrivain Jean-Luc Coatalem nous emmène sur les traces de cet auteur mystérieux.

Victor Segalen, médecin de marine, romancier, poète, ethnographe, sinologue et archéologue, (à gauche) lors d’un de ses voyages d’exploration en Chine devant l’entrée de la tombe de Bap Sanniang, au Sichuan, en avril 1914. © Fondation de Victor Segalen

C’est un écrivain voyageur dont l’œuvre est passée totalement inaperçue de son vivant. Mais derrière les quelques ouvrages publiés dans l’indifférence générale, sommeillait une œuvre immense et labyrinthique. Une œuvre découverte et appréciée à sa juste valeur par la suite, à tel point qu’un peu plus de cent ans après sa mort, cet auteur, Victor Segalen, vient de faire son entrée dans la pléiade.

L’occasion, aujourd’hui, de partir sur les pas de cet insaisissable écrivain aux multiples facettes. Tour à tour essayiste, poète, romancier, photographe mais aussi, médecin de marine, ethnologue, archéologue, ce voyageur tourmenté, à la curiosité méticuleuse, a péleriné sur les traces de Gauguin aux Marquises et sur celle de Rimbaud à Djibouti. Passionné par la Chine et son Histoire, il a aussi chevauché à travers l’Empire du Milieu, jusqu’à se risquer dans la Cité interdite de Pékin.

Une vie trépidante que l’écrivain Jean-Luc Coatalem raconte dans une biographie intitulée Mes pas vont ailleurs aux éditions Stock.

Cet après-midi, de la Bretagne à la Chine en passant par la Polynésie, Jean-Luc Coatalem nous guide dans le dédale de l’œuvre et de la vie du mystérieux Victor Segalen.

