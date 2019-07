Avant de s'installer en terres normandes pour créer sa ferme, Charles Hervé-Gruyer a sillonné les mers à bord du voilier-école Fleur de Lampaul.

Fleur de Lampaul, un dundée breton dont la construction débuta en octobre 1947. © AFP / FRANK PERRY

Educateur de formation, Charles Hervé-Gruyer a navigué pendant une vingtaine d'années sur son voilier-école Fleur de Lampaul, en compagnie d'enfants et adolescents de différentes nationalités. Jusqu'en 2001, le voilier visitera les îles les plus isolées, avec pour mission de rencontrer les peuples premiers et de rendre compte de la vie des communauté autour du monde : Amérindiens, tribus d’Afrique, Aborigènes d’Australie, Papous du Vanuatu...

C'est riche de ces expériences que le marin retourne sur la terre ferme pour créer la ferme du Bec-Hellouin avec sa femme Perrine. Leur rêve : vivre comme des Indiens en intimité avec les plantes et les animaux. Pour créer une ferme à leur image, ils s'inspirent de techniques ancestrales, des peuples premiers, ainsi que des pionniers de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, le lieu est une mosaïque de biodiversité : îles jardins, forêt jardin, cheval de trait, moutons, arbres fruitiers par milliers et jardins maraîchers... et atteint une productivité que personne ne pensait possible.

En fin d'émission, notre chroniqueur Pierre Josse nous emmènera à la découverte des fêtes traditionnelles du bout du monde.

