Une traversée de l'Atlantique à la voile avec ses parents quand il était enfant, une adolescence en Guadeloupe, un travail de recherche au Zimbabwe, une chaîne YouTube lancée depuis la Thaïlande... Le voyage a toujours été présent dans la vie de Léo Grasset et il l'est de plus en sur sa chaîne DirtyBiology.

C’est l’histoire d’un étudiant en biologie qui après son Master, décide, en 2014, de partir faire une thèse au Laos, en chemin l’idée de la thèse tourne court, il s’arrête en Thaïlande, et c’est dans une tout autre aventure qu’il s’embarque. Depuis sa chambre à Chiang Mai, notre étudiant, Léo Grasset se mue en Youtubeur. Il crée sa chaine DirtyBiology. Une chaine de vulgarisation scientifique où il aborde avec humour mais de façon fouillée et rigoureuse des thèmes aussi variés que la sexualité des animaux, les OGM ou encore l’espace.

C’est un succès. Aujourd’hui, la chaîne compte plus d’1 million d’abonnés. Ceux qui étaient là depuis le début ont vu DirtyBiology évoluer au fil des années. Avec le temps, Léo Grasset s’est éloigné de sa chambre. Il fait toujours de la vulgarisation mais sur le terrain. De l’Arctique, à la Birmanie en passant par la République Centrafricaine, le vidéaste répond aux questions que lui inspirent ses voyages.

Léo Grasset était venu nous raconter son expérience de Youtubeur vulgarisateur tout terrain, en juillet 2019. Et nous vous proposons cet après-midi une nouvelle diffusion de cet entretien.

Aujourd'hui, il écrit également des livres de vulgarisation (Le Coup de la Girafe, Seuil),ainsi que des BD (Delcourt)

Et en fin d’émission nous retrouverons avec plaisir le sociologue de l’alimentation Eric Birlouez.

Comme à son habitude il nous racontera l’histoire d’un aliment qui a voyagé avant d’arriver dans nos assiettes. Aujourd’hui il s’intéressera à un fruit dont la saison commence tout juste : la fraise.

