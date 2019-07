Autour du monde, les peuples autochtones luttent pour préserver la nature et leur identité culturelle.

Le chef Waorani, Nemonte Nemquimo (au centre), célèbre sa victoire avec d'autres membres de sa tribu après qu'un tribunal se soit prononcé en leur faveur contre le gouvernement vendant leurs terres ancestrales. © AFP / RODRIGO BUENDIA

Pygmées d'Afrique, Indiens d'Amazonie, Inuit de l'Arctique... Si les peuples autochtones diffèrent par leurs coutumes et leurs cultures, ils partagent un mode de vie respectueux de la nature et une relation très étroite avec leur environnement. Perdre leurs terres équivaut à perdre leur identité et pourtant, ces terres leur sont pillées par les gouvernements et les exploitants pour en extraire l'or, le pétrole, ou en faire des champs de culture à grande échelle.

Coupés de leurs ressources vitales, de nombreux peuples autochtones sont menacés d'extinction. Ils luttent aujourd'hui pour récupérer leurs terres et jouir de leurs droits humains.

Avec l'anthropologue Irène Bellier, spécialiste des enjeux de mondialisation et du mouvement international des peuples autochtones. Elle revient du Brésil où elle a étudié la situation des Tupinamba de l'Etat de Bahia.

La chronique

Une fois par semaine, Hugo Struna nous fait découvrir les sons de la nature étudiés par les chercheurs du Muséum de Paris.

Aujourd'hui, cap sur l'île de Sulawesi en Indonésie pour découvrir l'incroyable système social du macaque à crête, le plus punk des primates.

Un partenariat avec Vigie-Nature et le Muséum national d'Histoire naturelle